Covid, un altro contagio nel Vesuviano: è una ragazzina tornata dall’estero

Ancora un caso di Coronavirus nel Vesuviano, sempre “importato” da una vacanza dall’estero. Ad annunciarlo il primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto, che ha dichiarato:«Dopo due settimane, anche da noi si registra un nuovo caso positivo. Si tratta di una ragazza di 20 anni che è stata presa in cura appena ha manifestato i primi sintomi della malattia».

E ancora: «Al momento è in isolamento con tutta la sua famiglia, ma in buone condizioni di salute. Più che dei poliziotti forse, mai come ora, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i genitori per far capire soprattutto ai più giovani che questo è il momento decisivo per evitare comportamenti che mettano a rischio la salute di amici e parenti».