Covid, oggi in Campania 14 positivi: due di Ottaviano. C’è anche un morto

Ancora contagi da coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica (nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test), fanno segnare ben 14 positivi su soli 741 tamponi. Il giorno prima l’incremento era stato di 22 contagi ma su 1.675 test eseguiti. Il totale dei positivi in Campania e’ ora di 5.091 su 350.363 tamponi dall’inizio dell’epidemia. Il bollettino giornaliero dell’Unita’ di crisi della Regione, relativo a ieri e aggiornato alla mezzanotte scorsa, fa registrare anche una vittima (il totale dei deceduti sale a 439) e tre guariti (totale complessivo 4.254).

Tra i nuovi casi conteggiati nel bollettino di oggi, anche i due contagi emersi ad Ottaviano e comunicati questa mattina dal sindaco Luca Capasso. Si tratta di due ragazzi giovani che erano stati in vacanza fuori regione: appena rientrati hanno manifestati sintomi del Coronavirus a cui sono poi risultati positivi dal tampone. Stanno piuttosto bene e si trovano in isolamento domiciliare.