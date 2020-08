Covid, oggi 46 casi in Campania: non accadeva da 4 mesi. Due contagi nel Vesuviano

Sono 46 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Cinque sono provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro e 8 derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant’Antonio Abate dove era stata registrata la presenza di un focolaio. Nella giornata sono stati effettuati 3.389 tamponi. Il totale dei positivi è di 5.278 su un complessivo di 361.893 tamponi. Non si registrano decessi (il bilancio complessivo è di 440). Due i guariti del giorno, per un totale complessivo di 4.305.

Crescono dunque i dati ed i contagi tornano a macchia di leopardo anche nelle città vesuviane. Dopo tre mesi il Coronavirus è riapparso a Terzigno in cui è positiva una ragazza che era stata ospite de La Sonrisa nei giorni scorsi. Altro caso anche a Ottaviano, sempre riguardante la comitiva che era stata in vacanza in Puglia. In quattro sono tornati con il Covid.