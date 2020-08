Covid, non solo Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano: positivi a Pomigliano e nel Nolano

By

Tra i 60 casi positivi di ieri del bollettino della Regione, nella provincia di Napoli altri positivi si registrano a Meta di Sorrento (3), Pomigliano d’Arco (2), Torre del Greco (2), San Giorgio a Cremano (2), Quarto (2) Pozzuoli (2) e un caso per ciascuno a San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Acerra, Terzigno Mugnano, Gragnano, Camposano, Piano di Sorrento, Santa Maria la Carità. Nel casertano, 4 casi ad Aversa e uno per ciascuno a Santa Maria Capua Vetere, Casaluce, San Nicola la Strada e nella città di Caserta. In provincia di Salerno, 3 casi a Battipaglia, 1 a Nocera Inferiore, 1 a Capaccio Paestum. Un caso anche a Sant’Agata dei Goti, nel beneventano e di un residente a Milano.

Ulteriori 3 positivi, rilevati all’esito dell’attività di screening alla postazione del Frullone, sono viaggiatori di rientro da Spagna, Grecia e Malta: tutti loro sono asintomatici. Infine: altri due positivi, provenienti da Malta, scoperti all’esito dell’attività di screening all’aeroporto di Capodichino e un ultimo sintomatico (febbre e tosse) recatosi al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Betania.