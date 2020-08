Covid, non si finisce più: altri 2 positivi a Somma Vesuviana. Quarantena per 21

«Ulteriore aumento di positivi a Somma Vesuviana. Ad oggi siamo a ben 6 persone risultate positive, per alcune invece è terminato l’isolamento». Ad annunciarlo sui social network è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. «Ora siamo a 21 persone in isolamento e 6 positive ma stiamo attendendo altre conferme ufficiali e dunque la situazione è in evoluzione. Ricordo a tutti il rispetto delle norme di sicurezza. Come abbiamo sempre fatto aggiorneremo costantemente la stampa ed i cittadini».

Proprio oggi è arrivata una nota riguardante l’area vesuviana dove sono attuale 87 i contagi ma in evoluzione ulteriore visti i tanti tamponi effettuati a chi è tornato dalle vacanze all’estero, dalla Sardegna o semplicemente a chi è stato in contatto con chi è già risultato positivo. Dunque a Somma Vesuviana ci sono sei positivi, sette a Torre del Greco e quattro a San Sebastiano al Vesuvio. Oggi ad Ottaviano si registrano altri tre contagi per un totale di 15 persone attualmente positive, tutte asintomatiche e in isolamento domiciliare. Questo solo per citare le città con più contagi.