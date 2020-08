Covid, la Regione denuncia “Il Castello delle Cerimonie”: «Niente nomi dei clienti»

By

L’unità di crisi della Regione Campania invita la struttura ricettiva La Sonrisa di Sant’Antonio Abate a fornire «gli elenchi e indicazioni precise sui partecipanti ai vari eventi, feste e iniziative di qualsiasi tipo, che si sono svolte nelle ultime settimane. È urgente e necessario». Nel comune insiste una mini zona rossa per un focolaio registrato nell’hotel dove viene registrato il programma tv “Il Castello delle Cerimonie”. «Finora – si legge in una nota della task force – è stato possibile ricostruire i contatti per sole poche decine di partecipanti. Della mancata esibizione degli elenchi è stata già informata l’autorità giudiziaria».

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inoltre invitato la direzione dell’Asl a «richiedere ufficialmente l’impegno diretto e immediato delle forze dell’ordine affinchè vengano forniti gli elenchi di quanti hanno partecipato agli eventi per poter procedere all’individuazione tempestiva di eventuali altri contagi e perchè vengano perseguiti comportamenti irresponsabili che vanno oltre il tollerabile».