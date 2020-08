Covid in Campania: oggi 44 nuovi positivi In 10 sono tornati dalle vacanze all’estero

Sono 44 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi regionale nel bollettino odierno, aggiornato alle 23:59 di ieri. Dieci dei 44 contagiati sono persone rientrate dall’estero. I tamponi effettuati sono stati 2.235. Il totale dei contagiati sale pertanto a 5.214 su 356.781 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. Non si segnalano nuovi decessi (il totale è 440) e ci sono quattro guariti più di ieri (4.287 il totale).

«Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all’estero e intercettati agli arrivi come previsto dall’ordinanza. Nel dettaglio: 9 erano provenienti da Malta, 8 dalla Grecia (Atene e Corfù). Per 16 dei 17 positivi rientrati in Campania, i tamponi positivi riguardano residenti nell’area di competenza dell’Asl Napoli 1, uno dell’Asl Napoli 2. Per quanto riguarda i contagi di importazione da altri Paesi, nei giorni precedenti all’ordinanza erano stati intercettati altri positivi ancora da Malta (11), Francia (1), Corfù (1), Santo Domingo (1)». Lo ha comunicato sui social con un post il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.