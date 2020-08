Covid, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Senza sicurezza chiudo il mercato»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

«In virtù della proroga dello stato di emergenza epidemiologica deliberato dal Consiglio dei Ministri ed in conseguenza del perdurare del rischio di diffusione del contagio covid19, sto per sottoscrivere un’ordinanza di proroga, al 15 ottobre 2020, delle modalità di svolgimento della fiera-mercato domenicale, secondo il layout di sicurezza già precedentemente predisposto». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che minaccia la chiusura anche ad attività già in corso se dovessero mancare le misure di sicurezza durante lo svolgimento del mercato.

Il primo cittadino avverte: «Il nostro obiettivo è quello di garantire la continuità delle attività commerciali, salvaguardando la sicurezza e la salute dei cittadini. Qualora, in qualsiasi momento, le Forze dell’Ordine dovessero riscontrare il venir meno delle condizioni di sicurezza, nel corso dello svolgimento della fiera-mercato, si potrà provvedere alla immediata sospensione».