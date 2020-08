Covid, i casi di ieri: ancora Pompei e Nola oltre a Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano

By

Dei 116 casi di ieri ancora molti sono dell’area vesuviana e del Napoletano. L’asl fornisce i numeri: «Nella provincia partenopea, sei nuovi casi sono di persone residenti a Portici, quattro a San Giuseppe Vesuviano e Giugliano, due a Torre del Greco, Ottaviano, Nola, Acerra, Arzano, Casoria e San Giorgio a Cremano mentre un caso a testa per i Comuni di Frattaminore, Pozzuoli, Afragola, Pompei, Vico Equense, Striano, Castello di Cisterna, Agerola, Cercola, Sant’Antonio Abate, Per quanto riguarda le isole, due casi rilevati di residenti a Capri e uno ad Anacapri. A Ischia un caso a testa per Lacco Ameno e Forio. Continuano a crescere anche i casi nel Casertano», c’è scritto nel bollettino diramato dalle singole Asl.