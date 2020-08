Covid e vacanze all’estero: in Campania 2300 chiedono il tampone al Cotugno

By

Coronavirus, ecco i dati dei rientri registrati oggi dalle Asl nel territorio della regione Campania in attuazione della ordinanza n. 68 del 12 agosto scorso:

– 1.374 segnalazioni via mail

– 967 segnalazioni via telefono

– totale 2.341 segnalazioni

In tanti, frattanto, si sono affollati davanti all’ospedale Cotugno chiedendo tamponi e test rapidi dopo essere tornati dalle vacanze a Malta, in Grecia, Spagna e Croazia, le aree al momento maggiormente colpite dal virus dove i giovani campani sono stati di recente. Molti casi di contagio sono già stati accertati.

In dettaglio:

-ASL NA1: 408 segnalazioni

-ASL NA2 : 430 segnalazioni

-ASL NA3 : 133 segnalazioni

-ASL BN : 190 segnalazioni

-ASL AV : 243 segnalazioni

-ASL CE : 390 segnalazioni

-ASL SA : 547 segnalazioni

-131 tamponi effettuati i cui risultati saranno disponibili da domani

-25 test sierologici effettuati

Prima del 12 agosto sono stati 38 i positivi di rientro dall’estero.