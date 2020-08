Covid, contagiato un bimbo in Cilento: la madre lavoro nel settore turistico

Adesso sono 22 i contagiati a Pisciotta, in Cilento. L’ultimo caso rilevato è un bimbo di pochi anni. Il piccolo ha frequentato una ludoteca e la mamma lavora in una struttura turistica. Il risultato della positività del bambino è emersa dall’esito dei tamponi fatti eseguire dall’asp sui bambini e sui familiari iscritti a una ludoteca che si trova nella frazione di Caprioli. La decisione dei sanitari dopo la scoperta, nei giorni scorsi, di altri due bambini di Pisciotta positivi al covid. La notizia dell’ultimo bimbo risultato positivo ha messo un po’ in allarme la comunità locale. Si tratterebbe infatti del quadro bimbo contagiato nel borgo cilentano, anche lui legato al focolaio partito dalla cena organizzata da un medico salernitano.

A preoccupare adesso è anche la mamma del bambino. La donna infatti lavora in una struttura turistica ed è venuta in contatto con decine di persone negli ultimi giorni. Su di lei verrà effettuato il tamponi. Salgono così a 22 i casi a Pisciotta. Se i numeri dovessero salire ancora nel piccolo borgo del Cilento non si escludono misure più urgenti come l’istituzione di una zona rossa. Ieri invece buone notizie per Castellabate, dove non ci sono tamponi positivi dopo il passaggio di una persona risultata infetta.