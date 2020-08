Covid, altra allerta del sindaco di Somma Vesuviana: «Presto ordinanze più stringenti»

«Il Coronavirus è ritornato a Somma Vesuviana. Abbiamo ben 9 persone in isolamento ed un caso, un nuovo caso di Covid oramai accertato. È inutile dire i nomi delle zone o i quartieri come spesso mi è stato chiesto da alcuni cittadini tramite pagine social. Il Coronavirus c’è e bisogna semplicemente prestare attenzione. Chiedo a tutti i cittadini di rispettare le norme e dunque: indossare le mascherine il più possibile, evitare gli assembramenti, non fare gruppo senza rispettare distanze di almeno un metro. Diversamente sarò costretto anche io ad adottare norme stringenti qualora in città, nei bar, nei luoghi chiusi ed anche all’aperto con assembramenti, non dovessero essere rispettate le normative di sicurezza». Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, confermando quanto aveva anticipato ieri via social.

«Chiunque dovesse provenire da qualsiasi Paese straniero deve rispettare la quarantena e dobbiamo segnalare il tutto alle autorità sanitarie territoriali. Le mascherine sono obbligatorie in tutti gli ambienti chiusi ma la raccomandiamo anche negli ambienti aperti. Inoltre chiedo a tutti i sommesi che si recheranno al mare o in altre località turistiche di attenersi rigorosamente al rispetto delle norme onde cercare di evitare casi di rientro. Ricordo anche che tutti i negozianti e gli operatori sono tenuti al rispetto chiaro delle norme e dunque nessuno, ribadisco nessuno, può entrare nei negozi, nei bar, in tutti i luoghi chiusi senza indossare la mascherina e senza igienizzare le mani».