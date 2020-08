Covid al Castello delle Cerimonie: tutta la città sarà sottoposta a tampone

«A seguito dell’ordine disposto dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed in coordinamento con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e d’intesa con la Asl competente, abbiamo assicurato che siano effettuati test sierologici o tamponi diagnostici a tutta la popolazione del Comune di Sant’Antonio Abate». Ad annunciarlo è la sindaca Ilaria Abagnale, dopo il focolaio di Covid innescato all’interno del Castello Cerimonie con quasi 30 contagi ed alcuni ricoverati in condizioni preoccupanti.

La sindaca aggiunge: «Al fine di ripartire perfettamente l’intero territorio e tenere lo stesso sotto controllo, abbiamo deciso che le analisi saranno effettuate presso le sedi elettorali individuate nei plessi scolastici durante il periodo delle elezioni amministrative. Per cui, tutti i cittadini, compresi minori dell’età dell’infanzia, sono invitati a recarsi presso la rispettiva sezione elettorale di appartenenza, riportata all’interno della scheda elettorale in vostro possesso, nei giorni 14 e 15 agosto 2020, dalle 8 alle 21. In quanto Sindaco, vi invito a riflettere ed a comprendere che l’unico modo per svincolarsi dalla situazione attuale, non è altro che rispettare le direttive impartite. Abbiate la volontà di mostrare a voi stessi ed alle persone a cui tenete di più che fareste qualsiasi cosa pur di saperli al sicuro».