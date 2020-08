Covid a Somma Vesuviana, altri tre casi positivi: in 28 sono in isolamento

A Somma Vesuviana «28 persone in isolamento ufficiale e altre 4 persone positive al Coronavirus. Fino a qualche giorno fa avevamo un solo caso. Sugli altri tre però attendo ulteriore conferma ufficiale. Il sindaco è giusto che comunichi ma che lo faccia su dati ufficiali. Dunque a breve forniremo ulteriori aggiornamenti sulla situazione». Così il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. «Per i nuovi positivi si tratterebbe di casi di rientro dalle zone maggiormente colpite – continua il sindaco – Ricordo che tutti coloro i quali rientrano dai Paesi stranieri e dal Nord Italia devono, ribadisco, devono darne notizia alle autorità sanitarie territoriali».

Inoltre «si continuano a vedere persone in assembramento senza mascherina all’aria aperta. Dalle ore 18 – ribadisce Di Sarno – la mascherina va sempre indossata anche all’aria aperta quando si è in piazze e slarghi e soprattutto quando il distanziamento non è garantito. Negli ambienti chiusi, in tutti gli ambienti chiusi, la mascherina è sempre obbligatoria. Inoltre la mascherina anche all’aria aperta va sempre indossata, senza differenza di orario, tutte le volte in cui non c’è distanziamento”. “Si può parlare con amici a distanza ravvicinata senza la mascherina? No! A voi ragazzi chiedo di prestare attenzione alle regole, di rispettarle, per tutelare voi, i vostri genitori, parenti e nonni. Stiamo seguendo l’evolversi dell’emergenza sanitaria secondo per secondo e forniremo notizie alla stampa ed alla città solo dinanzi all’ufficialità».