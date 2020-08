Covid a San Giuseppe Vesuviano, altri 5 contagi. Al Comune si teme la mini zona-rossa

C«Mi hanno appena comunicato di ulteriori 5 nuovi casi di positività Al Covid-19: il totale cittadino sale a diciannove. Si tratta di 11 contagi in più in un solo giorno. Anche in questo caso, contagi di rientro, tra cui una madre col proprio figlio. Un dato che mi rammarica molto». A comunicarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Numeri che diventano importanti e che dal palazzo comunale fanno anche temere alla possibilità non esclusa di una zona “mini zona-rossa”. Naturalmente sarà necessario tenere conto di un’eventuale crescita o meno di altri contagi o delle formazione di un focolaio che ad oggi non sembra per fortuna esserci.

Sarebbe un provvedimento molto drastico per San Giuseppe Vesuviano e che dovrebbe comunque arrivare dall’autorità regionale. Per adesso non ci sono riscontri in tal senso, ma è chiaro che davanti ad un’ulteriore crescita, nessuna ipotesi è da scartare. Il sindaco aggiunge: «Provvediamo ai necessari isolamenti dei contatti. Se la crescita non si arresta, non sono da escludersi ulteriori drastiche misure di tutela della salute pubblica: la vita viene prima. Attenetevi strettamente alle regole anti-contagio», dice ancora sibillino la fascia tricolore in riferimento ad una non scartata zona rossa.