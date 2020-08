Covid, 10 nuovi contagi in un giorno nella città vesuviana: è allarme

«Come vi avevo preannunciato, qualche giorno fa i rientri dalle vacanze all’estero o da alcune regioni d’Italia avrebbero aumentato il numero dei contagiati. Abbiamo ricevuto l’esito di 78 tamponi, di cui 68 negativi e 10 positivi». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che aggiunge: «Per fortuna parliamo di persone asintomatiche, alle quali la positività è stata rilevata grazie all’obbligo di test per chi rientra dall’estero e alla responsabilità di molti concittadini che, rientrando dalle regioni più esposte, hanno chiesto al proprio medico curante di effettuare un tampone di verifica».

E ancora: «Ho avuto più segnalazioni di persone della stessa zona alle quali qualcuno, mai indicato, avrebbe detto di aver visto positivi in giro per la città. Alla richiesta di nome e cognome per denunciare l’accaduto, sempre la stessa risposta: «Io non li conosco, ma dicono di averli visti. Vi prego di non ascoltare chi semina terrore, perché queste persone godono nel creare paure nel prossimo. Se conoscete realmente situazioni di pericolo, segnalatele, ma non ascoltate gli ignoranti e i folli che diffondono false notizie».