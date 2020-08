Cosa accadrà quando erutterà il Vesuvio: c’è l’animazione realistica GUARDA IL VIDEO

By

Come sarà quando, un giorno, il Vesuvio deciderà di eruttare sul serio? Una scena che nessuno chiaramente vorrebbe mai vedere e che si spera possa accadere quanto più tardi possibile magari dopo avere evacuato realmente tutto il territorio. Geo Pop ha realizzato un’animazione davvero realistica dove si vede cosa accadrà anche a chilometri di distanza.

«Questo vuole essere un video di sensibilizzazione al rischio vulcanico. Invito tutti i residenti campani (e non solo) ad informarsi e documentarsi in maniera approfondita sul piano di evacuazione aggiornato», fa sapere Geo Pop, che poi indica anche il Piano di evacuazione. Ecco il link: Aggiornamento del Piano nazionale di protezione civile per il Vesuvio: CLICCA QUI.