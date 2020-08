Coronavirus, un contagio anche a Pollena Trocchia: tornava dall’estero

«Si stanno verificando alcuni casi di soggetti positivi al Covid-19 al rientro da vacanze all’estero, uno, per fortuna asintomatico ed in buona salute, interessa anche la nostra comunità». Così il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, ha informato la cittadinanza del contagio da Coronavirus a Pollena, città che da ormai oltre due mesi era diventata “Covid Free” prima di questa nuova ondata con i ritorni dall’estero.

Esposito prosegue: «È necessario che chiunque rientri dall’estero si sottoponga al tampone laringo-faringeo e, nelle more dell’esito, resti obbligatoriamente in isolamento fiduciario casalingo anche rispetto ai componenti del nucleo familiare quando questi non hanno condiviso il viaggio all’estero. Ove ciò non fosse possibile o nel caso in cui già si siano stati stretti contatti con i familiari conviventi, è necessario che l’intero nucleo stia in isolamento fino all’esito del tampone in modo da evitare il diffondersi incontrollato dell’epidemia».