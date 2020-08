Coronavirus, sesto caso a San Giuseppe Vesuviano: c’è un adulto contagiato dal figlio

By

«Ho appena ricevuto conferma del sesto cittadino di San Giuseppe Vesuviano positivo al Covid19». A comunicarlo è ancora il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, che appena a mezzanotte aveva diffuso la notizia di altri quattro positivi in città. Dunque cinque contagi in pochissime ore. «Si tratta, al momento, di tutti contagi di rientro dalle vacanze, cinque giovani ed un adulto», fa sapere il primo cittadino. E tra i positivi c’è anche un adulto, contagiato dal figlio che era rientrato dalle vacanze all’estero.

Al momento, e per fortuna, solo qualcuno presenta sintomi per fortuna lievi e non necessita di ricoverato ospedaliero anche se la situazione viene monitorata dall’Asl. «Livello di attenzione massimo – insiste la fascia tricolore – Chiedo alle forze dell’ordine il più alto livello possibile di controlli sul rispetto delle norme anti-contagio vigenti».