Coronavirus, preside positiva in Campania: scoppia già il focolaio a scuola

La dirigente scolastica del liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni, Annamaria Lettieri, è risultata positiva al Coronavirus. La preside, dopo le vacanze ad Ischia, si è sottoposta al test rapido risultando negativa. Per scrupolo ha scelto di sottoporsi al tampone che ha dato esito positivo. «Nei giorni scorsi la preside, non sapendo della positività si era recata a scuola. Martedì era stata fatta la sanificazione poi giovedì è risultata la positività del tampone», ha spiegato il sindaco di Maddaloni, un comune in provincia di Caserta, Andrea De Filippo.

Nel frattempo è partito il protocollo Asl con i locali della scuola che verranno sanificati di nuovo. E proprio sulle continue sanificazioni da fare, prima della riapertura delle scuole e prima e dopo il voto, rappresentano uno dei motivi per cui «i sindaci della Campania hanno chiesto il rinvio della riapertura delle scuole – commenta De Filippo – Queste operazioni hanno dei costi ed è bene razionalizzare le risorse».