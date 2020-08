Coronavirus, positivo un altro dentista dei paesi vesuviani: tampone per 100 persone

Dei nove positivi al Coronavirus di ieri due sono a Pozzuoli: si tratta di un dentista con studio nella cittadina flegrea e residenza a Portici e di un suo contatto: il professionista sarebbe stato in Albania. Al Rione Toiano, quartiere popolare vesuviano, e nella cittadina vesuviana è quindi scattata la corsa al tampone. Sono circa 100 le persone che hanno avuto contatti con il medico negli ultimi dieci giorni e per tutti ci sarà da attendere l’esito dell’esame.

Un caso simile è di pochi giorni fa ad Ottaviano. Anche in questa fattispecie si tratta di un dentista tornato da un viaggio di lavoro dal Paese balcanico e poi risultato positivo. Il professionista ha contagiato due suoi collaboratori, ma per fortuna al momento non risultano pazienti ed altri contatti che hanno contratto il Coronavirus, anche se per tutti è obbligatoria la quarantena di 14 giorni.