Coronavirus, Palma Campania si salva ancora: negativo il tampone del caso sospetto

«Fortunatamente tutte le notizie che ci arrivano danno esito negativo rispetto ai tamponi effettuati dopo le positività dei test rapidi. A Palma continuiamo ad avere zero casi di Coronavirus ma non possiamo abbassare la guardia. Stiamo predisponendo una nuova ordinanza più restrittiva e controlli più serrati. Dobbiamo avere comportamenti responsabili per uscire da questa nuova emergenza. Vi tengo aggiornati». Ad annunciarlo il sindaco Nello Donnarumma. Dunque anche il tampone sul cittadino palmese positivo ieri al kit rapido è risultato negativo.

È il terzo caso in poche settimane a Palma Campania di persone finite in ospedale con sintomi influenzali o con altre patologie e che erano risultate positive al Coronavirus. I primi due casi erano riconducibili a cittadini bengalesi residenti sul territorio, mentre quello di ieri riguardava un palmese nato e cresciuto sul territorio. Per fortuna nessuno dei tre ha il Covid, ma visti gli anticorpi l’avranno avuto in passato ma in forma asintomatica.