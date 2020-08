Coronavirus, oggi in Campania 5 nuovi positivi su quasi duemila tamponi

Sono cinque i positivi del giorno in Campania su quasi duemila tamponi effettuati. La curva dei contagi scende, dunque, rispetto agli ultimi giorni. Un dato che fa ben sperare quantomeno per il proseguimento del mese di agosto. Segno che i focolai emersi finora in diverse zone della regione sono stati adeguatamente isolati e sono in via di spegnimento. Chiaramente altre zone potrebbero sempre accendersi e bisogna tenere alta l’attenzione.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 5

Tamponi del giorno: 1.972

Totale positivi: 5.055

Totale tamponi: 347.947

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 5

Totale guariti: 4.245

* Dati aggiornati alle 23.59 di ieri