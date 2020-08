Coronavirus, oggi 23 contagi. C’è una vittima nell’ex zona rossa

By

Si conferma il trend di crescita dei contagi da Covid 19 in Campania. Ieri, secondo i dati aggiornati alla mezzanotte scorsa dall’Unità di crisi della Regione, sono stati rilevati 23 nuovi positivi su 1.142 tamponi; un dato in linea con l’incremento già fatto segnare il giorno prima, domenica, quando i positivi erano stati 14 su 741 tamponi. Il bollettino relativo a ieri segnala anche un ulteriore decesso, per il secondo giorno consecutivo, con il totale vittime che si attesta a 440.

La vittima, secondo quanto appreso, è un anziano del cluster ormai spento a Mondragone. Si tratterebbe di un ultraottantenne che era ricoverato all’ospedale di Caserta e che non è purtroppo riuscito a sconfiggere il virus. Sempre ieri, inoltre, sono stati dichiarati guariti 18 ammalati, portando il dato complessivo a 4.272.