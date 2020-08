Coronavirus, nuovo contagio a Striano: è una persona già in quarantena

L’Asl Napoli 3 ha comunicato oggi al nostro Comune di Striano la positività al tampone Covid -19 di un paziente già sottoposto a obbligo di isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dopo essere entrato in contatto con una persona positiva. L’uomo è al momento asintomatico e resta quindi in isolamento in attesa di un nuovo tampone. Secondo quanto si apprende il paziente sarebbe un cittadino straniero ma residente da anni a Striano.

Inoltre, il Comune di Striano continua ad avere attualmente 12 persone in quarantena per rientro dall’estero, così come da ordinanza del presidente della Regione Campania. Si tratta di persone che sono rientrate dalle vacanze tra Grecia, Malta, Croazia e Spagna. L’amministrazione raccomanda «infine di osservare tutte le prescrizioni atte a prevenire ed a contrastare il contagio e la diffusione del Coronavirus».