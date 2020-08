Coronavirus, morto un paziente all’ospedale di Scafati

Uno dei tre pazienti che erano ricoverati in terapia intensiva, all’ospedale di Scafati è deceduto. A riportarlo è Salerno Today, che fa anche la conta dei ricoveri nel Covid Hospital. Dunque, un altro decesso da Coronavirus in Campania e che presumibilmente sarà riportato nei bollettini dei prossimi giorni. Il paziente che è stato sconfitto da virus è del Salernitana, ed è rimasto contagiato in uno dei focolai che si sono innescati nelle scorse settimane sul territorio. Anche in questo caso si tratterebbe del ceppo balcanico, lo stesso che ha portato alla morte un 45enne di Giugliano nei giorni scorsi.

Degli oltre 80 contagiati solo a Salerno provincia, tra cui gli ultimi tre casi segnalati ieri tra Teggiano e Battipaglia, circa 20 sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere presso l’ospedale di Scafati. Alcuni hanno solo dei sintomi come i problemi respiratori e sono portati al nosocomio per restare sotto osservazione. Poi ci sono appunto i casi più gravi tra terapia subintensiva ed intensiva.