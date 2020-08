Coronavirus, mamma e bimbo positivi in Campania: sono ricoverati a Scafati

Mamma e figlio piccolo hanno contratto il Coronavirus in Campania. I tamponi positivi sono arrivati da Battipaglia ed entrambi sono ricoverati con sintomi anche se non preoccupano. L’allarme ieri all’ospedale Santa Maria della Speranza, quando la donna ed il suo piccolo erano giunti in pronto soccorso con febbre alta e problemi respiratori. I test rapidi erano risultato positivo, così come i tamponi di cui oggi sono arrivati i risultati.

Già ricoverati in isolamento, in giornata i pazienti sono stati trasferiti al Covid Hospital di Scafati che serve tutta l’area del Salernitano. Il pronto soccorso di Battipaglia era rimasto chiuso già ieri per la sanificazione del caso. Ora saranno tracciati tutti i contatti di mamma e figlio per eseguire altri tamponi e soprattutto emanare le ordinanze di quarantena per quindici giorni.