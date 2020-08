Coronavirus, in Campania sono positivi un ragazzo e un bimbo di 3 anni

Coronavirus ancora su giovani e bambini. Anche in Irpinia. Gli altri due contagiati comunicati ieri dall’Asl sono un ragazzo di Santa Paolina e un bimbo di appena tre dello stesso nucleo familiare della trentenne romena rientrata ad Atripalda dalla sua terra d’origine. Le loro condizioni di salute fortunatamente sono buone e sono già in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la persona di Santa Paolina, aggredita dal virus, si tratta di un giovane di 28 anni tornato dall’estero dove si trova per motivi di lavoro. Una breve tappa in Irpinia prima di riprendere l’attività.

Sottoposto a test, è risultato positivo. Ora l’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica sui contatti diretti. Saranno quindi effettuati ulteriori tamponi per scoprire eventuali contagi. La situazione, comunque, è già monitorata dall’Azienda sanitaria e dall’amministrazione comunale di Santa Paolina.