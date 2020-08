Coronavirus in Campania, positivo un bambino di appena 2 anni

By

È risultato positivo al coronavirus il figlio di due anni della donna risultata gia affetta da Coronavirus a Battipaglia. La donna è impiegata in una azienda agricola di ortofrutta. A darne notizia l’Asl di Salerno. “Anche questo tampone – spiega l’Asl – è stato eseguito dall’istituto zooprofilattico, nell’ambito dei controlli sulle attività produttive. I tamponi del Ruggi e dell’ospedale di Eboli hanno dato tutti esito negativo”.

L’area del Cilento e del Salernitano resta in questa fase quella più colpita, anche dal punto di vista dei bambini contagiati e delle vittime. Appena ieri due morti: prima una donna di 81 anni di Casal Velino deceduta all’ospedale del Mare, poi un ex militare della Marina in pensione di Pisciotta che è morto al Covid Hospital di Scafati.