Coronavirus in Campania: oggi “solo” 4 positivi su 826 tamponi: c’è un bimbo

L’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha diffuso il bollettino odierno. Solo 4 i casi positivi in regione a fronte di 826 tamponi. Tra questi anche un bambino che aveva partecipato ad un centro estivo in Cilento. E si tratta del quarto piccolo contagiato nello stesso focolaio.

Positivi del giorno: 4

Tamponi del giorno: 826

Totale positivi: 5.020

Totale tamponi: 338.018

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 436

Guariti del giorno: 7

Totale guariti: 4.187