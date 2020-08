Coronavirus in Campania, oggi 8 nuovi contagi: c’è il bimbo di due anni

By

Sono 8 i nuovi positivi al Covid-19, su 2.085 tamponi, registrati oggi in Campania. A darne notizia il Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania. Il resoconto, aggiornato alle 23:59 di ieri, annota anche due decessi e quattro guariti. Sulla risultanza di questi dati il totale dei positivi sale a 5.030, quello dei tamponi a 341.031. I decessi, dall’inizio della pandemia, sono 438 mentre i guariti salgono a 4.198.

Tra i nuovi casi c’è un bambino di due anni di Battipaglia, figlio di una donna che aveva già contratto nei giorni scorsi il Covid. Il tampone è risultato positivo anche sul piccolo, che tuttavia sta bene così come la madre che presenta solo sintomi piuttosto leggeri e che non necessita del ricovero in ospedale.