Coronavirus in Campania, focolaio nell’azienda agricola: ci sono 24 contagi

Sono stati rilevati 24 casi di positività al Covid-19 in una azienda agricola di Eboli. Lo comunica l’Asl di Salerno che ha chiesto al sindaco Massimo Cariello la “predisposizione di tutte le misure per la salvaguardia della popolazione”. I sanitari dell’Asl sono nella sede dell’azienda per uno screening del personale con il tampone. Stamattina l’Azienda sanitaria del capoluogo ha registrato altri sei casi nei comuni di Salerno (2), Nocera Superiore (1), Scario (1) e Napoli (2).

Per quanto riguarda i contagi nella provincia di Napoli, oltre ai tanti positivi di San Giuseppe Vesuviano ci sono: 4 a Frattaminore; 4 a Giugliano; 3 a Casavatore; 3 a Frattamaggiore; 2 ad Ottaviano; 2 ad Ercolano; 2 a San Giorgio a Cremano; 2 a Sant’Anastasia; 2 a Torre del Greco; 2 a Capri; 2 a Pompei; 2 a Casoria; 1 a Terzigno; 1 caso a Volla; 1 ad Arzano; 1 a Cardito; 1 a Pozzuoli; 1 a Caivano; 1 a Villaricca; 1 a Marano; 1 a Qualiano; 1 ad Afragola; 1 a Brusciano; 1 ad Afragola; 1 a Sorrento; 1 Boscoreale; 1 a Nola; 1 a San Gennaro Vesuviano.