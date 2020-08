Coronavirus, i sindaci campani chiedono più controlli sulle spiagge libere

Misure preventive e monitoraggi intensificati per garantire la sicurezza delle spiagge libere. Queste le azioni che stanno mettendo in campo i sindaci delle isole del Golfo di Napoli e della Penisola sorrentina. Fino a oggi la situazione è stata sotto controllo, ma l’attenzione resta alta in vista del Ferragosto, che porterà ancora più gente a raggiungere i tratti liberi di costa. “Abbiamo previsto la distribuzione di mascherine a chi ne fosse sfornito – spiega il sindaco di Capri, Marino Lembo – e garantito i controlli da parte della polizia municipale, anche con il supporto di operatori civici, ovvero ragazzi dell’isola a cui viene riconosciuta una borsa lavoro”. Al momento, assicura Lembo, non ci sono state sanzioni.

Situazione analoga anche a Ischia, dove il sindaco Enzo Ferrandino si è affidato esclusivamente al lavoro delle forze dell’ordine, senza prevedere particolari normative. Si dice tranquillo anche il primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo: “non abbiamo avuto particolari problemi – precisa – e non ci sono state sanzioni. In ogni caso, stiamo garantendo i controlli e, dove possibile, abbiamo attrezzato le spiagge libere con docce e servizi igienici”. Cuomo stempera poi le tensioni degli ultimi giorni sulla decisione di alcuni sindaci della Penisola sorrentina di garantire l’accesso ai tratti liberi di costa solo ai residenti, spiegando che queste misure sono state assunte solo per alcune spiagge, che erano particolarmente a rischio.