Coronavirus, i contagi di ieri: ci sono casi a Pompei, Sant’Anastasia, Nola e Pomigliano

Non solo i quattro casi a testa a San Giuseppe Vesuviano e San Giorgio a Cremano. Nell’elenco fornito dalle Asl napoletane ci sono città dell’area vesuviana che finora era Covid Free, mentre altre che in questo scorcio avevano già contato nuovo positivi. Per quanto riguarda la provincia partenopea, quattro casi sono stati rilevati a Ercolano; due a Villaricca e altrettanti a Arzano; Giugliano in Campani; San Giorgio a Cremano; Mugnano di Napoli; Marano di Napoli e Sant’Anastasia; uno per parte a Massa Lubrense; Vico Equense; Meta; Casoria; Pompei; Gragnano; Sorrento; Nola; Pomigliano D’Arco; Castellammare di Stabia; Torre Annunziata e Afragola.

Fanno tutti parte dei 138 rilevati nella giornata di ieri, di cui 133 sono per fortuna asintomatici e che sono stati portati alla luce attraverso i tamponi per chi è rientrato dalle vacanze nelle località a rischio, o ancora per essere stati vicini a contatti già emersi in passato. Tra i comuni che finora erano Covid Free spunta il caso a Pompei che è al primo di questa “seconda ondata”. La città mariana ha già pagato molto in passato con decine di contagi ed anche con delle vittime.