Coronavirus, due nuovi contagi a Pomigliano ed a Casalnuovo

Il coronavirus riappare nell’area pomiglianese. Prima in città, poi anche nella vicina Casalnuovo. A darne notizia per Pomigliano è direttamente il sindaco Lello Russo con un video in diretta sulla pagina facebook istituzionale del Comune. Il primo cittadino della cittadina pomiglianese ha dichiarato la presenza di un nuovo contagiato da coronavirus, chiedendo a tutti di rispettare le norme anticontagio. Il paziente ha necessitato del ricovero al Cotugno.

Anche a Casalnuovo inoltre, dove non si registravano nuovi casi di Covid da diversi mesi, ieri il sindaco Massimo Pelliccia ha annunciato una nuova positività. In particolare, si tratta di una giovane ragazza che è rientrata dalle vacanze all’estero con gli amici. Intanto i tamponi sono stati effettuati a parenti ed amici.