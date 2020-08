Coronavirus, c’è un nuovo contagio anche a Poggiomarino. Altri 5 nel Vesuviano

Arrivano le città di residenza dei contagi di oggi in Campania. E tra le località che finora erano a contagio zero, spunta un caso a Poggiomarino. L’Asl Napoli 3 non ha dato altre indicazioni, dunque non è stato finora possibile sapere se si tratta di uno dei casi d’importazione, cioè di ritorno dalle vacanze. Nella provincia di Napoli 4 casi sono stati scoperti a Castellammare di Stabia, 3 a Gragnano, 2 a Volla, uno a Cercola, uno a Pollena Trocchia, uno appunto a Poggiomarino uno a San Sebastiano al Vesuvio uno a Pomigliano d’Arco e un altro Sant’Antonio Abate.

Inoltre nel salernitano, si registrano un caso a Mercato San Severino, uno a Battipaglia e uno a Salerno città. Nel casertano i positivi da Coronavirus sono stati riscontrati a Frignano, Lusciano, Casapesenna, Orta di Atella, Casaluce e 2 nella città di Caserta. Intanto sono 8 i nuovi casi positivi registrati dalla Asl Napoli 1 Centro nelle ultime 24 ore tra i viaggiatori rientrati in Campania. Gli 8 nuovi casi si aggiungono ai 48 già comunicati nei giorni scorsi, per un totale di 56 positivi provenienti dall’estero. Sono 1.991 i tamponi eseguiti all’ospedale Cotugno e al Frullone, sede della Asl, dal 13 agosto ad oggi. Dal 12 agosto sono 3.520 le richieste ricevute via mail dalla Asl Napoli 1 Centro da viaggiatori con autosegnalazione. Di queste, sono risultate di competenza della Asl Napoli 1 Centro (comune di Napoli e isola di Capri) 2.930 segnalazioni. Al numero verde 800909699 attivato per fornire le informazioni necessarie sui rientri dall’estero sono giunte 2.371 telefonate.