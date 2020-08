Coronavirus, altro contagio a Palma Campania: è il primo di ritorno dalle vacanze

Le vacanze fuori porta colpiscono anche Palma Campania che fa registrare un nuovo contagio da Coronavirus dovuto al ritorno da una delle zone al momento considerate a rischio. Ad annunciarlo attraverso i social network è il sindaco, Nello Donnarumma: «Abbiamo un secondo caso di Covid. Si tratta di un nostro concittadino tornato da una vacanza in Sardegna con alcuni amici, tutti di fuori regione. È già in quarantena e isolato da domenica scorsa e non ha alcun sintomo».

La fascia tricolore continua: «A lui e a tutti va la nostra vicinanza. Bisogna fare attenzione e non abbassare la guardia. Vi tengo aggiornati». Dunque, a Palma Campania si tratta del secondo caso attivo dopo quello del bengalese a cui era stato scoperto il virus all’ospedale di Nola, dove era andato per un semplice mal di schiena. Il caso del giovane palmese non dovrebbe produrre un focolaio, visto che non si trovava in compagnia di alcun concittadino.