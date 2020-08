Coronavirus, altri tre contagi in un giorno anche a Poggiomarino

Poggiomarino arriva a quota quattro contagi da Coronavirus. Dopo il primo caso di questa seconda ondata in cui è risultato positivo un ospite del Castello delle Cerimonie, oggi il Coc del Comune ha rilasciato un nuovo aggiornamento della situazione in città. Ci sono altri tre casi di persone affette al Covid, e secondo quanto si apprende si tratterebbe di pazienti rientrati da una vacanza nelle zone attualmente considerate a rischio. Inoltre, per precauzione, sono 17 le persone in quarantena tra cui alcuni di questi in attesa dell’esito del tampone. Al momento, secondo quanto si apprende, le persone positive sono tutte asintomatiche.

Dunque, anche in questo caso il focolaio sarebbe stato circoscritto. Chi infatti è rientrato dalle aree sensibili, si è immediatamente segnalato e messo subito in isolamento. Poi hanno atteso i tamponi insieme a tutti i contatti. Il Coc di Palazzo De Marinis resta per adesso ancora in attesa di ulteriori test. Anche Poggiomarino non esce quindi illesa dall’ondata di Covid in Campania che sta interessando numerosi villeggianti.