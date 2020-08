Coronavirus, altri due 20enni contagiati nel Vesuviano: rientrati dalla Sardegna

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ancora due giovani positivi al Covid-19 a Torre del Greco: sale a nove il numero complessivo dei casi registrati nell’ultima settimana nella citta’ vesuviana. A comunicarlo e’ il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba che in una nota precisa come si tratti ”dell’accertata positivita’ di due giovani, rispettivamente di 21 e 22 anni, attualmente in isolamento domiciliare e asintomatici, di rientro da localita’ turistiche italiane”. La notizia e’ giunta durante il consueto aggiornamento con i responsabili sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud e con l’unita’ di crisi della Regione Campania.