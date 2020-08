Coronavirus, altri casi anche Terzigno. Il sindaco: «I contagi saliranno ancora»

By

«Salgono a sei le persone residenti a Terzigno risultate positive. Si tratta sempre di giovani in buona salute rientrati dalla Sardegna e già in isolamento da più di una settimana. Purtroppo il numero è destinato a salire, infatti sono in attesa dell’ufficialità di altri casi». Ad annunciarlo il sindaco Francesco Ranieri sui social network. «Come istituzioni continueremo a star vicino alle famiglie ed all’intera comunità sperando si possa superare il tutto nel minor tempo possibile e ritornare alla normalità. Vi esorto a continuare a rispettare le regole. Occorre il buon senso di tutti».