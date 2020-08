Coronavirus, altri 3 giovani del Vesuviano rientrano dalle vacanze con il Covid

By

Tornano da località turistiche italiane: tre giovani positivi al Covid-19. E’ accaduto a Torre del Greco: i ragazzi, di 27, 24 e 22 anni, come comunica il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, sono tutti asintomatici e sono attualmente in isolamento domiciliare. Sale dunque a sette il numero degli attuali contagiati al Coronavirus, tutti risultati positivi dopo un periodo di vacanza e tutti in quarantena presso i loro domicili.

Il Centro operativo comunale ricorda inoltre, in una nota, che “i cittadini rientranti dall’estero devono autodenunciarsi obbligatoriamente, entro le 24 ore, al Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente, attraverso il modulo scaricabile sul sito www.aslnapoli3sud.it al fine di richiedere la somministrazione dei test sierologici e/o tamponi nonchè del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica da Covid-19”.