Coronavirus, altri 10 casi in Campania: superati i 5mila contagi. C’è un bimbo a Nola

L’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha diffuso i dati odierni in Campania. Positive 10 persone su oltre duemila tamponi. Tra questi anche un bambino di 5 anni a Nola, rimasto contagiato nel focolaio che si espande nell’area intorno alla Città dei Gigli.

Superati così i 5mila contagiati dall’inizio della pandemia in regione. Ne sono 5009 da febbraio. I tamponi complessivamente esaminati sono 334.998. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza che resta 435. Sono 8 i guariti del giorno: il totale dei guariti è 4.177.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 10

Tamponi del giorno: 2.162

Totale positivi: 5.009

Totale tamponi: 334.998

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 435

Guariti del giorno: 8

Totale guariti: 4.177