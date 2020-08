Coronavirus a Terzigno, il sindaco annuncia altri 5 contagi in città

«Il dipartimento di prevenzione mi comunica tre nuovi casi accertati. Ad oggi sono cinque le persone positive al Coronavirus e siamo in attesa di ulteriori responsi. Adesso procederò con gli atti consequenziali». Anche a Terzigno, dunque, sono in aumento i casi di Covid, e come per le città limitrofe sempre contagi da rientro in particolare di giovani dalle vacanze all’estero o in Sardegna. A comunicarlo è il sindaco Francesco Ranieri, dopo averne avuto notizia dall’Asl Napoli 3.

Secondo quanto appreso non ci sarebbero per fortuna pazienti con grosse difficoltà. Tra i cinque solo qualcuno con sintomi influenzali e che quindi può restare in isolamento domestico. Il sindaco Ranieri ricorda: «Vi esorto al rispetto delle regole ed al continuo utilizzo della mascherina ed al lavaggio delle mani. È assolutamente diabolico mollare la presa in questo momento».