Coronavirus, a Poggiomarino altri 4 contagi in un giorno: tre da rientro, uno locale

Aumenta il bollettino dei contagi da Coronavirus anche a Poggiomarino. Oggi l’Unità di Crisi ha segnalato gli altri positivi nella cittadina vesuviana. Tre sono persone rientrate da vacanze nelle aree sensibili e che erano già in isolamento dopo avere chiesto il tampone. Un po’ diversa la situazione per il quarto caso che risulterebbe essere locale: si tratta infatti di un cittadino straniero residente in città e che non si sarebbe allontanato dalla zona nelle ultime settimane. Il commissario prefettizio sta lavorando per emanare le ordinanze di quarantena per isolare le persone risultare positive, i familiari e tutti i contatti.

Da qualche giorno a Poggiomarino manca l’aggiornamento dei casi positivi e delle persone in quarantena. L’ultimo risale a due giorni fa con quattro casi attivi. Dopo il contagio di ieri ed i quattro registrati oggi, il numero totale dovrebbe essere di nove, a meno che uno dei primi pazienti risultati positivi in questa seconda ondata non sia frattanto guarito. Da definire, invece, quante persone si trovino in isolamento. Anche Poggiomarino, intanto, resta in attesa di altri tamponi effettuati a persone di ritorno dalle vacanze all’estero o dalla Sardegna.