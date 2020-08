Comunali a Pomigliano: Pd e M5S hanno un candidato unico, è Del Mastro

C’è un candidato unitario Pd-M5S per il comune di Pomigliano d’Arco (Napoli). Si tratta di Gianluca Del Mastro, 46 anni, professore di Papirologia all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, professore di Paleografia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane. Ha quindi un nome da esprimere alle prossime amministrative il laboratorio politico che vede impegnati Movimento 5 Stelle e Partito democratico nella città di Luigi Di Maio e della candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, oltre ad alcune liste civiche. “Sono emozionato e onorato”, scrive Del Mastro spiegando che “la coalizione ha puntato alla ricerca di una figura civica e ho accettato con determinazione, per il forte sentimento che mi lega da sempre alla mia città, con la prospettiva di poter assicurare a Pomigliano un quinquennio di crescita e un’apertura nazionale e internazionale”.

Esulta Valeria Ciarambino, che presenta Del Mastro come “una persona non solo perbene, ma di grandissima competenza e umanità”. La scelta di Del Mastro arriva dopo il passo indietro di Dario De Falco, consulente del sottosegretario Riccardo Fraccaro e considerato molto vicino a Luigi Di Maio: “Il mio passo indietro – scrive De Falco – ne farà fare parecchi avanti alla mia città”. Lo schieramento a sostegno della candidatura di Gianluca Del Mastro vedrà quindi insieme Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la prima volta in un’elezione amministrativa in Campania, oltre ad alcune liste civiche.