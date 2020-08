Comunali a Poggiomarino, Falanga punta sulla sicurezza pubblica ed i vigili

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dal potenziamento dell’organico della Polizia Municipale all’installazione del sistema di videosorveglianza, fino ad arrivare ad un censimento per gli immigrati irregolari. La sicurezza pubblica ed il controllo sul territorio come azioni volano per uno sviluppo sociale ed economico maggiore. Tra i punti programmatici di fondamentale importanza, quello della sicurezza, resta una delle tematiche più sentite dalla compagine del candidato a sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga.

Per Falanga, a capo della coalizione di centrodestra è doveroso inserire nel suo programma elettorale la volontà di «interpretare tutte le iniziative possibili per garantire il controllo del territorio e lo svolgimento delle numerose competenze che gravano sull’operato della Polizia Municipale».