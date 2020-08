Comunali a San Gennaro Vesuviano, un solo candidato sindaco: “saltano” Pd e M5S

Sarà l’ex sindaco Antonio Russo l’unico candidato a sindaco di San Gennaro Vesuviano. Alle 12 di oggi, scadenza ultima per la presentazione delle liste, la segreteria comunale ha ricevuto un solo elenco, quello appunto collegato al medico sangennarese per “Obiettivo San Gennaro”. Salta dunque il confronto serrato che doveva esserci con la lista di centrosinistra e soprattutto con il MoVimento 5 Stelle davvero molto forte nella cittadina vesuviana e che nella scorsa Amministrazione aveva fatto eleggere due candidati.

Per quanto riguarda il MoVimento, tuttavia, l’addio alla competizione elettorale era arrivato già ieri per motivi ancora da chiarire. Questa mattina, tuttavia, sembrava già fatto per la lista del centrosinistra con Aniello Aprile candidato a sindaco. Ma qualcosa è andato storto ed alla fine la coalizione ha scelto di rinunciare autonomamente alla competizione ed alle urne. Insomma, adesso per Russo, sfiduciato nel suo ultimo mandato, la campagna elettorale dovrà servire soltanto a raccogliere il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Basterà questo dato per tornare ad essere primo cittadino.