Colpita alla testa dal Drone, la sposina dell’Agro-nocerino finisce al pronto soccorso

Un motivo in più per non poter mai più dimenticare il giorno del matrimonio. Protagonista della dolorosa disavventura è una giovane sposa di Angri, che in occasione delle nozze a Vietri sul Mare è stata colpita da un drone mentre stava scattando le fotografie per l’album di nozze con tanto di video girato con effetti dall’alto. Insomma, che girava il filmato ha fatto volare troppo basso il Drone che ha preso in pieno la giovane sposa. Una ferita alla testa, per fortuna non gravissima, ma che è stata medicata al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Per fortuna, dopo la sosta al nosocomio, la cerimonia è potuta riprendere continuando non solo con le foto ma anche con il ricevimento. Superlavoro non solo per i fotografi, chiamati a rimediare ad un errore che non dovrebbe mai capitare, ma anche per la truccatrice che si è dovuta adoperare per coprire al meglio la ferita nel giorno più importante della vita di una ragazza.