Circumvesuviana, arrivano altri soldi: investiti quasi 3 miliardi di euro

La giunta regionale della Campania ha approvato oggi la delibera che conclude la ricognizione e l’allineamento dei tantissimi interventi sbloccati per gli investimenti ferroviari di Eav, a valere su fonti di finanziamento ministeriali e regionali. Nel corso degli ultimi cinque anni, si legge in una nota di palazzo Santa Lucia, sono stati censiti e programmati – tra interventi in corso, conclusi, sbloccati e finanziati – circa 70 interventi per circa 2,9 miliardi di euro.

