Castello delle Cerimonie a lutto, i messaggi dei dipendenti per Rita: «Dateci una mano»

Il Covid ha portato via Rita Greco, vedova di don Antonio Polese, noto come Il Boss delle Cerimonie. Tra i contagiati alla Sonrisa, ristorante dei Polese famoso per un format su Real Time, anche Matteo Giordano, genero della donna, anche lui ricoverato ma in via di guarigione. I dipendenti della celebre struttura per matrimoni di Sant’Antonio Abate si stringono nel dolore per la perdita e affidando ai social i loro messaggi di cordoglio. Intanto anche Real Time si è stretta intorno alla famiglia con un bella immagine ed un saluto sui social network.

«Insieme a Don Antonio, dateci una mano a portare avanti il vostro sogno e a stare vicini a Imma. Sarà dura ma non molleremo», scrive Gaetano Davide su Instagram. «Ci mancherai moltissimo ma l’unica cosa che ci consola e che riabbraccerai il tuo amato sposo», scrive su Facebook Ferdinando Romeo.